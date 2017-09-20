УЕФА подтвердил, что финал ЛЧ в 2019 году пройдет в Мадриде, финал ЛЕ - в Баку

Пресс-служба УЕФА подтвердила, что финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано". Решающая игра Лиги Европы того же сезона состоится на Олимпийском стадионе в Баку, а матч за Суперкубок УЕФА-2018 примет стадион "Бешикташа" в Стамбуле.

Изначально арена в Баку должна была стать местом проведения финала Лиги чемпионов, однако, в итоге, решением Исполнительного комитета УЕФА главную игру ЛЧ решили доверить новому стадиону "Атлетико". "Ванда Метрополитано" была открыта на прошлой неделе матчем 4-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Малага" (1:0). Арена вмещает 67 703 человека.

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