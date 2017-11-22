УЕФА подозревает Карвахаля в намеренном получении желтой карточки в матче с АПОЭЛ

УЕФА подозревает защитника "Реала" Даниэля Карвахаля в намеренном получении желтой карточки в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ (6:0), сообщает официальный сайт организации. УЕФА открыла дисциплинарное дело в отношении 25-летнего футболиста.

Карвахаль на 90-й минуте встречи получил желтую карточку за затягивание времени. В этом розыгрыше Лиги чемпионов это третье предупреждение защитника.

Таким образом, он пропустит заключительный матч группового этапа турнира, но подойдет к плей-офф без угрозы дисквалификации. Дело Карвахаля будет рассмотрено 7 декабря.