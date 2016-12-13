УЕФА планирует увеличить доход от телетрансляций Лиги чемпионов до 3,2 миллиардов евро

УЕФА хочет увеличить доход от телетрансляций матчей Лиги чемпионов, сообщает Bloomberg. Последняя сделка принесла УЕФА 2,5 миллиарда евро, сообщается, что в организации рассчитывают увеличить доход до 3,2 миллиарда.
80 процентов выручки УЕФА составляют доходы о продажи телетрансляций, остальные 20 приходятся на спонсорские контракты.
freak
kossross А затем и межгалактический футбольный турнир?!!
14:30
kossross
Европа — часть света в северном полушарии Земли, омывается морями Северного Ледовитого и Атлантического океанов, имеет площадь около 10 млн км² и население около 740 млн (порядка 10 % населения Земли). Азия — самая большая часть света, как по территории, так и по численности населения. Образует вместе с Европой материк Евразию. Площадь (вместе с островами) — около 43,4 млн км²[1]. Население — 4,2 млрд чел. (2012) (60,5 % населения Земли). Азия является ныне крупнейшим развивающимся регионом в мире. Численность населения России как учитывается в составе Европы, так и в составе Азии. Россия является связующим мостом между Европой и Азией. С экономической точки зрения и исходя из стратегии развития футбола в мире, считаю целесообразным организовать новую международную региональную федерацию футбола. Союз Футбольных Федераций стран Евразии (UFFCE). Штаб квартира будет находится в городе Новосибирск. Под эгидой данной организации будут проводится следующие футбольные турниры: Сборные. • Чемпионат Евразии по Футболу. • Молодежный чемпионат Евразии по футболу для игроков не старше 21 года. • Юниорский чемпионат для игроков 19 и 17 лет. • Женский чемпионат. Клубные. • Лига чемпионов Евразии. • Юнешская лига Евразии для игроков не старше 20 лет. • Женская лига чемпионов. Для объединения стран Европы и Азии в структуру одной организации. Считаю целесообразным, начинать с клубного чемпионата. На начальном этапе это будет кубок чемпионов Евразии, только для команд занявших 1 место в чемпионате. Как пример 16 команд, 1/8 финала игры на вылет. Состав команд может быть представлены чемпионами стран России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Японии, Кореи, Ирана, Сирии. Данный кубок привлечет большое количество спонсоров стран Азии и Европы. А телевизионные компании будут предлагать большие контракты, за показ этого кубка. В дальнейшем с каждым новым участником, представляющим другую страну, этот кубок расширяется. И переходит в формат Лиги Чемпионов Евразии по примеру Лиги Чемпионов УЕФА. Это даст огромный толчок развитию футбола на континенте и в каждой отдельной стране. Финансовые возможности данного турнира не ограничены. Данный союз даст толчок развитию футбола в России. Спортивный туризм болельщиков влияет, на доход страны в области транспортных перевозок пассажиров, гостиничного бизнеса, туризма, торговли и т.д
13:57
Kadym
Канделаки в студию! Оставила нас без эль классико,теперь наверно и ЛЧ дороговато будет для Матч тв!?
13:51