УЕФА планирует увеличить доход от телетрансляций Лиги чемпионов до 3,2 миллиардов евро

УЕФА хочет увеличить доход от телетрансляций матчей Лиги чемпионов, сообщает Bloomberg. Последняя сделка принесла УЕФА 2,5 миллиарда евро, сообщается, что в организации рассчитывают увеличить доход до 3,2 миллиарда.

80 процентов выручки УЕФА составляют доходы о продажи телетрансляций, остальные 20 приходятся на спонсорские контракты.