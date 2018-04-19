УЕФА ожидает, что "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и "Рубин" выполнят условия финансового fair play

УЕФА подготовил отчет по 27-ми европейским клубам, к которым были вопросы по выполнению условий финансового fair play. Полностью сняты претензии к 12 клубам: "Анжи", "Ростов" (оба - РОССИЯ), "Бурсаспор" (Турция), "Левски" (Болгария), "Хапоэль" Т-А (Израиль), "Манчестер Сити", "Халл Сити" (оба - Англия), "Панатинаикос" (Греция), "Рух" Х (Польша), "Спортинг" (Португалия), "ПСЖ" (Франция), "Динамо" З (Хорватия).
Союз ожидает, что еще 12 клубов выполнят условия по финансовому контролю до конца сезона-2017/18: "Зенит", "Краснодар", "Локомотив", "Рубин" (все - РОССИЯ), "Фенербахче", "Бешикташ", "Трабзонспор" (все - Турция), "Рома", "Интер" (оба - Италия), "Монако" (Франция), "Астана" (Казахстан), "Порту" (Португалия).
Кроме того, УЕФА не допустил три клуба до следующего сезона еврокубков: ЦСКА С (Болгария), "Галатасарай", "Карабюкспор" (оба - Турция). Они не выплолнили условий финансового договора, по которому должны были исправить недочеты.
вадим краснодар
конечно , куда нам до 200 миллионых сделок
22:05 19 апреля
jeltaagazetenka
че там краснодар купил то классона чтоль за 2 ляма
19:43 19 апреля
баламошка
Миллуошка, бабки УЕФе гони!) Мешки питерские вконец обнаглели.
18:31 19 апреля
Нефилим
Millwall82--------------------ну за Мбаппе они денег еще не получили.
18:04 19 апреля
Millwall82
А Монако то с чего? Они состав на 400 млн распродали, где команда Пепки, которая пол-лярда потратила?
17:38 19 апреля