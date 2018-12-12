УЕФА отметил то, как Георгий Щенников лежа защищал ворота во время штрафного "Реала"

В своем официальном твиттере УЕФА разместил фотографию защитника ЦСКА Георгия Щенникова, на которой он лежит во время штрафного удара "Реала", чтобы мяч не проскочил под стенкой.

"Новый способ защищать ворота во время штрафного...", - написано в посте организации.

ЦСКА разгромил в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" со счетом 3:0, но не сумел пробиться в плей-офф Лиги Европы из-за победы "Виктории" над "Ромой" (2:1).