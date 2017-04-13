УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении "Лестера" и "Атлетико"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Атлетико" - "Лестер" (1:0). Как сообщает пресс-служба УЕФА, мадридский клуб обвиняется в том, что лестницы на стадионе "Висенте Кальдерон" были закрыты, что противоречит правилам УЕФА по безопасности. Английский же клуб может быть наказан за ненадлежащее поведение члена тренерского штаба Джоэла Тома, который был удален за предоставление игрокам воды. Дата слушаний пока не утверждена.