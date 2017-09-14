Среда. Марибор. "Марибор" - "Спартак" - 1:1. Матч был прерван на несколько минут из-за использования болельщиками пиротехники. Фото REUTERS

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" по итогам матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1), информирует официальный сайт организации.

Московский клуб может быть наказан за использование болельщиками команды пиротехники и бросания посторонних предметов на поле.

Напомним, в первом тайме главный арбитр Дениз Айтекин прервал матч на несколько минут, так как в секторе болельщиков красно-белых были зажжены несколько файеров. Один из них был брошен на поле в район центрального круга.

Решение о наказании будет принято 21 сентября.

Мариболь. "Спартак" испугался и отдал победу