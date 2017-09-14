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16:58 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака"

Среда. Марибор. "Марибор" - "Спартак" - 1:1. Матч был прерван на несколько минут из-за использования болельщиками пиротехники. Фото REUTERS
Среда. Марибор. "Марибор" - "Спартак" - 1:1. Матч был прерван на несколько минут из-за использования болельщиками пиротехники. Фото REUTERS
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Сегодня. Марибор. Фанаты "Спартака" на гостевом секторе.Файер с сектора "Спартака" едва не попал в арбитра. Видео

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" по итогам матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1), информирует официальный сайт организации.

Московский клуб может быть наказан за использование болельщиками команды пиротехники и бросания посторонних предметов на поле.

Напомним, в первом тайме главный арбитр Дениз Айтекин прервал матч на несколько минут, так как в секторе болельщиков красно-белых были зажжены несколько файеров. Один из них был брошен на поле в район центрального круга.

Решение о наказании будет принято 21 сентября.

 

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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fanfir

Никифор, адекватных болел Спартака больше, я их не раз встречал когда они приезжают в Ростов, тоже могу сказать и про болел ЦСКА. И вообще москвичи любят приезжать к нам особенно когда тепло ;)

17:37

romy4_84

причем тут наши "чинуши", если за спартак болеют отморозки?

17:36

fanfir

Я не говорю о всех болельщиках Спартака, все знают, что нормальные ребята любят ездить в Ростов, здесь они сидят среди нас и никогда не бывает эксесов.

17:35

Тимурленг

Технарь вкатают?

17:28

Millwall82

да отстранить их лет на 5 от ЕК. Пользы для России, для еврорейтинга будет больше.

17:17

ivyl

Как в свое время мясо хрюкало на конявых в аналогичной ситуации? Правильно, только дисквалификация!

17:17

Уралмашевец

Это не патриотично, но! Пока по полной программе не накажут - наши чинуши не почешутся. УЕФА, верю!

17:14