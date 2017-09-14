УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" по итогам матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1), информирует официальный сайт организации.
Московский клуб может быть наказан за использование болельщиками команды пиротехники и бросания посторонних предметов на поле.
Напомним, в первом тайме главный арбитр Дениз Айтекин прервал матч на несколько минут, так как в секторе болельщиков красно-белых были зажжены несколько файеров. Один из них был брошен на поле в район центрального круга.
Решение о наказании будет принято 21 сентября.
Мариболь. "Спартак" испугался и отдал победу
fanfir
Никифор, адекватных болел Спартака больше, я их не раз встречал когда они приезжают в Ростов, тоже могу сказать и про болел ЦСКА. И вообще москвичи любят приезжать к нам особенно когда тепло ;)
17:37
romy4_84
причем тут наши "чинуши", если за спартак болеют отморозки?
17:36
fanfir
Я не говорю о всех болельщиках Спартака, все знают, что нормальные ребята любят ездить в Ростов, здесь они сидят среди нас и никогда не бывает эксесов.
17:35
Тимурленг
Технарь вкатают?
17:28
Millwall82
да отстранить их лет на 5 от ЕК. Пользы для России, для еврорейтинга будет больше.
17:17
ivyl
Как в свое время мясо хрюкало на конявых в аналогичной ситуации? Правильно, только дисквалификация!
17:17
Уралмашевец
Это не патриотично, но! Пока по полной программе не накажут - наши чинуши не почешутся. УЕФА, верю!
17:14