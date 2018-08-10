УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ПАОК после матча со "Спартаком"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ПАОК по итогам первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком"​ (3:2), информирует официальный сайт организации.

Встреча прошла в среду в греческих Салониках. ПАОК может быть наказан за применение болельщиками лазерной указки во время игры, а также блокировку лестничных проходов на стадионе.

Дело будет рассмотрено 23 августа.

Напомним, что перед матчем в Салониках фанаты ПАОК напали на российских журналистов. После игры представителям СМИ пришлось уезжать со стадиона тайно и под конвоем полиции – по соображениям безопасности всех взял в свой чартер "Спартак".