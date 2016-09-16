УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Легии" и "Боруссии"

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Легией" и дортмундской "Боруссией" (0:6), сообщает официальный сайт союза. Во время игры фанаты хозяев пытались прорваться на трибуну к соперникам и устроили беспорядки. Также им ставят в вину бросание пиротехники и расистское поведение. Ранее их обвинили в выкрикивании антисемитских лозунгов, однако "Легия" на официальном сайте заявила, что лозунги не имели антисемитской направленности, а были просто оскорблением команды соперников.

Дело будет рассмотрено 28 сентября.