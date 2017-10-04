УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" за расизм в матче с "Ливерпулем"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (2:1) в Юношеской лиге УЕФА за расизм, информирует официальный сайт организации. Московский клуб может быть наказан за расистские высказывания болельщиков (кричалки про обезьян).

Решение о наказании контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом УЕФА будет принято 19 октября.

Напомним, ранее УЕФА также открыл дело в отношении основной команды "Спартака" по итогам матча с "Ливерпулем" (1:1) за несогласованный банер и скандирования, использование болельщиками команды пиротехники, а также блокировку доступа на трибуны.