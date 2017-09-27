УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" после матча с "Ливерпулем"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), информирует официальный сайт организации. Московский клуб может быть наказан по трем пунктам - за несогласованный банер и скандирования, использование болельщиками команды пиротехники, а также блокиовку доступа на трибуны.
Несмотря на просьбу клуба, в секторе организованных болельщиков была использована пиротехника: после зажжения дымовой шашки на трибуне появился баннер "УЕФА – мафия".
Напомним, после матча 1-го тура с "Марибором" в Словении 13 сентября (1:1) контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал "Спартак" на 60 тысяч евро и запретил продавать билеты болельщикам красно-белых на выездную игру 4-го тура с "Севильей" (1 ноября). В Мариборе встреча прерывалась на несколько минут из-за использования на гостевом секторе пиротехники. Пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина в центре поля.
Решение о наказании по итогам матча с "Ливерпулем" контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом УЕФА будет принято 19 октября - уже после домашней игры красно-белых в 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильи", которая состоится 17 октября.
waleriy
Федун под фратарией ходит , типа шестерки
13:29
waleriy
Организованная группа болельщиков -это фратария. Они дебилы , их мамка видать им соску не давала, а кое-что другое. Это исправляется только могилой.
13:26
Millwall82
А знаете почему? Потому что ваш Фундук заигрывает с фанатьем. А надо бы жестко действовать, в стиле боссов Зенит, ну помните и петарды были по танцору-симулянту и гулливеры разные, однако уже несколько лет, как Вираж просто образцовые фанаты. Да жгут иногда, но мало. Федуну же фОнаты нужны для прикрытия собственной задницы, например за провальную трансферную компанию. Заметьте Фратрии-шматрии никогда вашего Леньку не критиковали.
13:20
Василёк
Реально дебилы! Федун закрой нах эту трибуну.
13:19
Dennnis2397777
Дело номер 39
13:14
Jean4
Все здесь через одно место, не могут одного матча спокойно сыграть. Постоянные штрафы и наказания.
13:10
Bache Gabrielsen
Вот с этих идиотов пусть штраф и возьмут.
13:09