УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" после матча с "Ливерпулем"

Вторник. Москва. "Спартак" - "Ливерпуль" - 1:1. По итогам встречи с "Ливерпулем" красно-белых могут наказать по трем пунктам, в том числе - за использование пиротехники и несогласованный баннер. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), информирует официальный сайт организации. Московский клуб может быть наказан по трем пунктам - за несогласованный банер и скандирования, использование болельщиками команды пиротехники, а также блокиовку доступа на трибуны.

Несмотря на просьбу клуба, в секторе организованных болельщиков была использована пиротехника: после зажжения дымовой шашки на трибуне появился баннер "УЕФА – мафия".

Напомним, после матча 1-го тура с "Марибором" в Словении 13 сентября (1:1) контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал "Спартак" на 60 тысяч евро и запретил продавать билеты болельщикам красно-белых на выездную игру 4-го тура с "Севильей" (1 ноября). В Мариборе встреча прерывалась на несколько минут из-за использования на гостевом секторе пиротехники. Пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина в центре поля.

Решение о наказании по итогам матча с "Ливерпулем" контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом УЕФА будет принято 19 октября - уже после домашней игры красно-белых в 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильи", которая состоится 17 октября.