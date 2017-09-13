УЕФА открыл дело в отношении "Селтика" из-за фаната, который пытался ударить Мбаппе

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Селтика", сообщает пресс-служба организации. В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе подвергся нападению со стороны фаната шотландского клуба. Выбежавший на поле болельщик попытался ударить 18-летнего француза, когда тот праздновал забитый мяч, но промахнулся. Служба безопасности оперативно вмешалась в ситуацию и задержала правонарушителя.

Напомним, в прошедшем поединке Мбаппе отыграл 84 минуты и забил один гол. Игра завершилась победой парижан со счетом 5:0.