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13:27 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА открыл дело в отношении "Селтика" из-за фаната, который пытался ударить Мбаппе

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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Селтика", сообщает пресс-служба организации. В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе подвергся нападению со стороны фаната шотландского клуба. Выбежавший на поле болельщик попытался ударить 18-летнего француза, когда тот праздновал забитый мяч, но промахнулся. Служба безопасности оперативно вмешалась в ситуацию и задержала правонарушителя.

Напомним, в прошедшем поединке Мбаппе отыграл 84 минуты и забил один гол. Игра завершилась победой парижан со счетом 5:0.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Crass

Жалко,что не попал!!!

13:44