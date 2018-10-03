УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с "Реалом"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0), информирует официальный сайт организации. Встреча прошла вчера на стадионе "Лужники".

Армейский клуб может быть наказан за блокирование болельщиками лестничных пролетов. Дело будет рассмотрено 18 октября.

Напомним, игру посетили порядка 71 тысячи зрителей. После встречи при выходе со стадиона "Лужники" образовалась огромная давка. Из-за случившегося коллапса тысячи болельщиков более часа не могли войти в метро или на станцию МЦК. Многие попали в метро лишь к двум часам ночи.

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