УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча с "Марибором"

УЕФА открыло дисциплинарное дело против "Спартака" по итогам матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1), информирует официальный сайт организации. Решение о степени наказания будет вынесено 7 декабря.

Болельщики красно-белых в прошедшей встрече использовали пиротехнику. После гола нападающего красно-белых Зе Луиша на 82-й минуте матча на обеих фанатских трибунах "Спартака" подожгли шашки и дым распространился по стадиону.

Напомним, что "Спартак" уже был наказан за поведение фанатов в гостевой встрече первого тура группового турнира с "Марибором" (1:1). Тогда фанаты зажгли несколько файеров и запустили на поле ракетницу, которая чуть не попала в арбитра Дениза Айтекина. Из-за этого красно-белым пришлось провести гостевой матч против "Севильи" без своих болельщиков.