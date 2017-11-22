17:19 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча с "Марибором"

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УЕФА открыло дисциплинарное дело против "Спартака" по итогам матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1), информирует официальный сайт организации. Решение о степени наказания будет вынесено 7 декабря.

Болельщики красно-белых в прошедшей встрече использовали пиротехнику. После гола нападающего красно-белых Зе Луиша на 82-й минуте матча на обеих фанатских трибунах "Спартака" подожгли шашки и дым распространился по стадиону.

Напомним, что "Спартак" уже был наказан за поведение фанатов в гостевой встрече первого тура группового турнира с "Марибором" (1:1). Тогда фанаты зажгли несколько файеров и запустили на поле ракетницу, которая чуть не попала в арбитра Дениза Айтекина. Из-за этого красно-белым пришлось провести гостевой матч против "Севильи" без своих болельщиков.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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ЗЗ+

Придурки. Теперь домашний стадион, так что могут целиком трибуны закрыть. Странно, что еще по скандированию полит. лозунгов не открыли дело.

17:50

abs68

и что за праздник был?

17:49

Нефилим

А после гола Марибора дым пошел уже от пуканов)))

17:39

баламошка

Из-за этих "фанатов" страдают болельщики и клуб в целом. Себя только рекламируют, ироды.

17:33

old grumbler

Дуракам закон не писан.....

17:29

marksan

Опять? ЛЕ начинает отдаляться!

17:28