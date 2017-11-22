УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча с "Марибором"

УЕФА открыло дисциплинарное дело против "Спартака" по итогам матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1), информирует официальный сайт организации. Решение о степени наказания будет вынесено 7 декабря.
Болельщики красно-белых в прошедшей встрече использовали пиротехнику. После гола нападающего красно-белых Зе Луиша на 82-й минуте матча на обеих фанатских трибунах "Спартака" подожгли шашки и дым распространился по стадиону.
Напомним, что "Спартак" уже был наказан за поведение фанатов в гостевой встрече первого тура группового турнира с "Марибором" (1:1). Тогда фанаты зажгли несколько файеров и запустили на поле ракетницу, которая чуть не попала в арбитра Дениза Айтекина. Из-за этого красно-белым пришлось провести гостевой матч против "Севильи" без своих болельщиков.
А вот это печально. Ждем новых санкций. Без гостевого в Ливерпуле?.. pic.twitter.com/viyRL4s79a– Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 ноября 2017 г.
ЗЗ+
Придурки. Теперь домашний стадион, так что могут целиком трибуны закрыть. Странно, что еще по скандированию полит. лозунгов не открыли дело.
17:50
abs68
и что за праздник был?
17:49
Нефилим
А после гола Марибора дым пошел уже от пуканов)))
17:39
баламошка
Из-за этих "фанатов" страдают болельщики и клуб в целом. Себя только рекламируют, ироды.
17:33
old grumbler
Дуракам закон не писан.....
17:29
marksan
Опять? ЛЕ начинает отдаляться!
17:28