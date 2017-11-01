УЕФА открыл дело против "Олимпиакоса" после матча с "Барселоной"

УЕФА на своем официальном официальном сайте сообщил об открытии дисциплинарного дела в отношении "Олимпиакоса" после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:0). Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 16 ноября.

Греческому клубу грозит наказание за: выбегание на поле болельщика, использование фанатами лазерных указок, скандирование запрещенных кричалок и блокирование болельщиками лестничных проходов.

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