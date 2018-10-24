УЕФА открыл дело против "МЮ" за выбегание болельщика на поле

УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт организации. Будет расследован инцидент на матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1)
В вину английскому клуб ставят выбегание на поле болельщика. Этот инцидент будет рассмотрен на заседании 22 ноября.
Напомним, выбежавший на поле болельщик сделал селфи с Криштиану Роналду.
Болельщик выбежал на поле к Роналду. Португалец был очень мил с ним
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/champions-league/news/bolelschik-vybezhal-na-pole-k-ronaldu-portugalec-byl-ochen-mil-s-nim-1471169/
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