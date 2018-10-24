УЕФА открыл дело против "МЮ" за выбегание болельщика на поле

УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт организации. Будет расследован инцидент на матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1)

В вину английскому клуб ставят выбегание на поле болельщика. Этот инцидент будет рассмотрен на заседании 22 ноября.

Напомним, выбежавший на поле болельщик сделал селфи с Криштиану Роналду.

Болельщик выбежал на поле к Роналду. Португалец был очень мил с ним