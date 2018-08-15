УЕФА открыл дело против Луиза Адриану

УЕФА открыл дело против форварда "Спартака" Луиза Адриану за прямую красную карточку в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против ПАОК (0:0), сообщает официальный сайт организации. Также в вину московскому клубу ставят заблокированные входы на стадионе.

Дело "Спартака" будет рассмотрено на заседании 23 августа. По сумме двух матчей в следующий раунд прошел греческий клуб.