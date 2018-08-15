18:03 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА открыл дело против Луиза Адриану


УЕФА открыл дело против форварда "Спартака" Луиза Адриану за прямую красную карточку в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против ПАОК (0:0), сообщает официальный сайт организации. Также в вину московскому клубу ставят заблокированные входы на стадионе.

Дело "Спартака" будет рассмотрено на заседании 23 августа. По сумме двух матчей в следующий раунд прошел греческий клуб.

Спартак М - ПАОК

 

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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/

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