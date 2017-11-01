УЕФА открыл дело против "Бенфики" после матча с "МЮ"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Бенфики" после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (0:2), сообщает пресс-служба организации. Клуб обвиняется в том, что болельщики "орлов" использовали пиротехнику.

Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 16 ноября.

Напомним, "Бенфика" и "МЮ" являются соперниками ЦСКА по группе A Лиги чемпионов. Армейцы сыграют с португальским клубом 22 ноября на своем поле. 5 декабря им предстоит на выезде встретиться с английской командой.

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе A, уступая "Базелю" по личным встречам (0:2 – в Москве, 2:1 – в Базеле). Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов армейцам может не хватить двух побед.