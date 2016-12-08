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УЕФА открыл дело по поводу стычки фанатов "Динамо" и "Бешикташа"

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УЕФА открыл дисциплинарное дело по поводу беспорядков перед матчем киевского "Динамо" и "Бешикташа", сообщает официальный сайт организации. Недалеко от стадиона "Олимпийский" произошло массовое столкновение фанатов. Около 70 человек бросали друг в друга файеры и дымовые шашки, разбили двери парикмахерской и пункта обмена валюты.

"Динамо" обвиняют в беспорядках болельщиков и недостаточном уровне организации безопасности. "Бешикташу" также ставят в вину поведение фанатов, а также порчу имущества и бросание файеров. Дело будет рассмотрено 2 февраля.

Сам матч завершился разгромной победой киевлян - 6:0. Несмотря на выигрыш, украинский клуб занял последнее место в группе, а "Бешикташ" стал третьим и отправился в Лигу Европы.

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