УЕФА открыл дело по итогам матча "Рома" – "Ливерпуль"

УЕФА открыл дело против "Ромы" и "Ливерпуля" по итогам ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации. Встреча команд прошла в Риме и завершилась со счетом 4:2 в пользу "волков", но по сумме двух игр в финал прошли англичане.

В отношении итальянского клуба будут рассматриваться следующие нарушения регламента: использование болельщиками пиротехники, блокирование лестниц, недостатки при организации матча, а также неподобающее поведение президента клуба Джеймса Паллотты, который раскритиковал работу арбитров.

У "Ливерпуля" список нарушений состоит всего из одного пункта: использование болельщиками клуба пиротехники.

Дело будет рассмотрено 31 мая.