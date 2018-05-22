УЕФА открыл дело по итогам матча "Ливерпуль" - "Рома"

УЕФА на официальном сайте сообщил об открытии дел против "Ливерпуля" и "Ромы" по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча команд прошла в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

Мерсисайдцам вменяется использование их фанатами файеров, бросание посторонних предметов, а также массовые беспорядки. По последнему пункту обвинения предъявлены и "джаллоросси".

Напомним, перед первым матчем 53-летний болельщик "Ливерпуля" Шон Кокс был жестоко избит фанатами "Ромы". Семья поклонника "красных" 9 мая сообщила, что он по-прежнему находится в критическом состоянии.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что "Роме" за поведение фанатов перед гостевой игрой против "Ливерпуля" грозит проведение от одного до двух выездных матчей под эгидой УЕФА без болельщиков. Также клубу может грозить штраф.

Отметим, что 4 мая было открыто дело по итогам ответной встречи (4:2 в пользу "Ромы"). Слушания по обоим состоятся 31 мая.