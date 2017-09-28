УЕФА открыл дела в отношении "Базеля", "Бенфики" и "Спортинга"

УЕФА на своем официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного дела по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Базелем" и "Бенфикой" (5:0). В отношении швейцарского клуба открыто дело за использование болельщиками пиротехники. А в отношении португальцев – за бросание на поле фанатами посторонних предметов. Дело будет рассмотрено 6 октября.

Также открыто дело в отношении "Спортинга" по итогам матча с "Барселоной" (0:1), во время которого на поле выбежали болельщики. Также лиссабонцы могут быть наказаны за грубую игру, поскольку получили шесть желтых карточек.

Рассмотрение дела состоится 19 октября.