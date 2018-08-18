УЕФА отклонил протест "Славии" по матчам с киевским "Динамо"

Президент "Славии" Ярослав Тврдик сообщил в Твиттере, что УЕФА отклонил протест клуба на результат матчей с киевским "Динамо" (1:1, 0:2). Чешская команда считает, что пострадала от действий судей.

В первой игре украинская команда забила гол, когда на поле было два мяча. В ответной арбитр не засчитал гол Станислава Текла из-за офсайда. Мяч динамовцев, забитый из вне игры, рефери засчитали.

Ранее Тврдик в Твиттере потребовал от УЕФА отстранить от работы вице-перзидента организации Григория Суркиса, бывшего владельца "Динамо" и брата нынешенго президента киевлян Игоря Суркиса. Позже сообщения были удалены.