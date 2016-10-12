18:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА отклонил апелляцию "Легии" о проведении матча против "Реала" без зрителей

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Апелляция "Легии" о дисквалификации трибун на домашний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" была отклонена, сообщает Eurosport.onet.pl. Игра состоится 2 ноября.

Польский клуб был наказан одной домашней игрой Лиги чемпионов без зрителей из-за поведения своих болельщиков, которые обвиняются в массовых беспорядках, использовании пиротехники, бросании посторонних предметов и проявлении расизма по ходу встречи против дортмундской "Боруссии". В ходе матча фанаты применили перцовый спрей против стюардов и попытались прорваться на гостевой сектор.

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