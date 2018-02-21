УЕФА оставил в силе желтую карточку Рабьо

УЕФА отклонил апелляцию "ПСЖ" на решение судьи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) показать желтую карточку полузащитнику парижан Адриену Рабьо за фол на хавбеке мадридцев Луке Модриче, сообщает AS. Таким образом, игрок французского клуба пропустит ответную игру, которая состоится 6 марта.

Отметим, что в эпизоде с предупреждением Рабьо даже не коснулся соперника, но судья этого не заметил.

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