УЕФА оштрафовал "Спартак" по итогам игры с "Ливерпулем"

По итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль" (1:1) красно-белые были оштрафованы на 33 тысячи евро, информирует пресс-служба УЕФА. Российский клуб наказан за несогласованные баннеры и оскорбительные кричалки болельщиков, использование ими файеров и за заблокированные проходы к трибунам.

Напомним, что по итогам встречи "Марибор" – "Спартак" (1:1) москвичи были оштрафованы на 60 тысяч евро за бросание посторонних предметов и файеров фанатами. Также УЕФА запретил продажу билетов для болельщиков "Спартака" на гостевой сектор на следующую выездную игру турнира против "Севильи". Встреча состоится 1 ноября.

"Спартак" наказан частичным закрытием трибун на матч Юношеской лиги УЕФА