19:24 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА оштрафовал "Спартак" по итогам игры с "Ливерпулем"

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По итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак""Ливерпуль" (1:1) красно-белые были оштрафованы на 33 тысячи евро, информирует пресс-служба УЕФА. Российский клуб наказан за несогласованные баннеры и оскорбительные кричалки болельщиков, использование ими файеров и за заблокированные проходы к трибунам.

Напомним, что по итогам встречи "Марибор" – "Спартак" (1:1) москвичи были оштрафованы на 60 тысяч евро за бросание посторонних предметов и файеров фанатами. Также УЕФА запретил продажу билетов для болельщиков "Спартака" на гостевой сектор на следующую выездную игру турнира против "Севильи". Встреча состоится 1 ноября.

"Спартак" наказан частичным закрытием трибун на матч Юношеской лиги УЕФА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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waleriy

Повезло, а дебилов с фаерами на пику

19:40

баламошка

Ещё повезло. А таких петардометателей надо лет на 5 сажать. Недоразвитость на пределе. Из за одного особо одарённого несколько тысяч не смогут команду поддержать. А могла ведь УЕФАшка и пожёстче чего-нить придумать.

19:32