УЕФА оштрафовал "Спартак" на 31 тысячу евро, ПАОК – на 22 тысячи

УЕФА оштрафовал "Спартак" на 31 тысячу евро по итогам ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (0:0). Как информирует пресс-служба союза, красно-белые наказаны за блокировку лестничных проходов на стадионе, а также выкрикивание запрещенных кричалок болельщиками.

В свою очередь ПАОК оштрафован на 22 тысячи по итогам первой игры, в которой красно-белые проиграли со счетом 2:3. Греческий клуб заплатит штраф за блокировку лестничных проходов на стадионе и использование лазерной указки болельщиками команды в ходе встречи.