УЕФА оштрафовал "Селтик" за поведение болельщиков

УЕФА вынес решение по штрафу "Селтику" по итогам матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:1), сообщает сайт федерации. Клуб заплатит 19 тысяч евро за поведение своих болельщиков, которые бросали на поле посторонние предметы и файеры.

Напомним, что по итогам турнира "Селтик" занял последнее, четвертое место в группе и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов. Это уже не первое наказание шотландского клуба со стороны федерации – в сентябре прошлого года клуб заплатил 10 тысяч евро за то, что болельщики вывесили палестинские флаги на матче квалификации Лиги чемпионов против "Хапоэля".