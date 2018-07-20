УЕФА оштрафовал "Рому" за поведение болельщиков и президента клуба

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал "Рому" по итогам ответного полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (4:2), сообщает пресс-служба организации. Клуб заплатит 19 тысяч евро за использование болельщиками пиротехниками, ненадлежащую организацию поединка, блокировку лестничных пролетов и неуместное поведение президента "волков" Джеймса Палотты.

Главе клуба также запрещено в течение трех месяцев исполнять свои обязанности во время еврокубковых матчей. Он не сможет находиться в технической зоне, подтрибунном помещении, раздевалке команды. Палотте запрещено общаться с игроками и техническим персоналом.