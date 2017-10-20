УЕФА оштрафовал "ПСЖ" на 40 тысяч евро, "Спортинг" - на 31 тысячу

УЕФА на своем официальном сайте объявил о наказании "ПСЖ" за нарушения во время матча группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (3:0), который состоялся 27 сентября во Франции. За блокировку проходов на стадионе, использование пиротехники и позднее начало матча "ПСЖ" оштрафован на 40 тысяч евро.

Также на 31 тысячу евро оштрафован "Спортинг" по итогам матча с "Барселоной" (0:1). Лиссабонцы наказаны за излишне грубую игру команды, за вторжение на поле болельщиков и блокировку проходов на стадионе.