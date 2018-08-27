УЕФА оштрафовал "Лион" за поведение болельщиков на матче с ЦСКА

УЕФА подтвердил информацию о дисквалификации домашнего стадиона "Лиона" на один матч еврокубков (и еще один - условно с испытательным сроком на два года). Такое наказание клуб понес за поведение болельщиков на матче 1/8 Лиги Европы с ЦСКА (2:3).

Ранее официальный портал "Лиона" уже сообщил о матче без зрителей, который предстоит команде. Кроме того, сайт УЕФА сообщает, что французский клуб оштрафован на 100 000 евро. Фанаты бросали пиротехнику и другие посторонние предметы на поле, а также устроили беспорядки на трибунах и позволяли себе проявления расизма. "Лион" намерен оспорить наказание.

Французский клуб напрямую попал в групповой турнир Лиги чемпионов. Своих соперников он узнает в результате жеребьевки 30 августа.