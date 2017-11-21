УЕФА оштрафовал "Боруссию", АПОЭЛ и "Олимпиакос"

УЕФА назначил денежные штрафы по итогам матчей группового турнира Лиги чемпионов АПОЭЛ – "Боруссия" (1:1) и "Олимпиакос" – "Барселона" (0:0), информирует официальный сайт организации.

АПОЭЛ оштрафован на 51 тысячу евро за использование болельщиками пиротехники, бросание постороннних предметов на поле и блокирование лестничных проходов. Также клубу вынесено предупреждение за плохую организацию встречи.

"Боруссия" оштрафована на 16 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники.

"Олимпиакос" оштрафован на 60 тысяч евро за выбегание болельщиков на поле, использование болельщиками лазерных указок, блокирование лестничных проходов и скандирование запрещенных кричалок.