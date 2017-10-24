10:50 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА оштрафовал "Андерлехт" за поведение фанатов в матче с "Баварией"


Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал "Андерлехт" за поведение болельщиков в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3), информирует пресс-служба организации.

Фанаты бельгийцев во время игры использовали пиротехнические средства. Клуб будет вынужден заплатить за это 7 тысяч евро.

Напомним, что после трех туров "Андерлехт" занимает последнее место в группе B, не набрав ни одного очка. "Бавария" расположилась на второй строчке, имея в своем активе шесть баллов.

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