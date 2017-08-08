УЕФА опроверг информацию о финале Лиги чемпионов в США

УЕФА назвал недостоверной информацию о проведении финального матча Лиги чемпионов-2020 в Нью-Йорке, сообщает ТАСС. Напомним, что ранее о подобных намерениях организации сообщила испанская газета Marca.

"Конкретных планов по выходу за пределы Европы сейчас нет", – заявили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что в следующем году финал пройдет в Киеве, а за решающую игру-2019 будут бороться Мадрид и Баку. В это межсезонье в США прошел товарищеский турнир с участием таких команд, как "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".