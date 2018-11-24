УЕФА опроверг информацию о допинге Серхио Рамоса

УЕФА опроверг информацию немецкого издания Spiegel со ссылкой на портал Football Leaks, согласно которой организация могла скрыть положительную допинг-пробу защитника "Реала" Серхио Рамоса, взятую у него после финала Лиги чемпионов-2016/17. В УЕФА подчеркнули, что информируют ВАДА и ФИФА обо всех случаях, связанных с употреблением допинга игроками.

"УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации про положительный результат на допинг. Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства, - говорится в сообщении. - УЕФА информирует ВАДА и ФИФА обо всех случаях, как это требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел.

Необходимо подчеркнуть, что WADA и УЕФА имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на любое решение УЕФА относительно ситуаций по допинг- контролю. Однако ни WADA, ни ФИФА подобных апелляций не подавали. Сама ВАДА официально подтвердила, что все было выполнено УЕФА надлежащим образом в соответствии с ее кодексом", - приводит ТАСС заявление пресс-службы УЕФА.