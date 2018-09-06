УЕФА оценит готовность "Лужников" к Лиге чемпионов 10 или 11 сентября

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" сказал о том, что билеты на матчи Лиги чемпионов сначала будут распространяться среди владельцев абонементов, после чего их смогут приобрести и остальные болельщики. Накануне, 5 сентября, в УЕФА получили запрос от российского клуба на проведение домашних игр турнира на стадионе "Лужники", а не "ВЭБ Арене".

- Когда ждете инспекцию УЕФА, которая даст оценку готовности "Лужников"?

- Делегация УЕФА приедет в понедельник-вторник.



- Изменится ли ценовая политика, учитывая большую вместительность стадиона в Лужниках?

- В данный момент мы рассматриваем этот вопрос. В любом случае мы постараемся учесть интересы всех категорий людей. Безусловно, предусматривается и система скидок. В первую очередь мы обеспечим соответствующими, а может быть даже и улучшенными, местами владельцев абонементов, в которые уже включает в себя матчи Лиги чемпионов. Тоже самое будет касаться владельцев карт болельщиков клуба, у них будут определенные привилегии. Сначала реализация будет для владельцев абонементов, а следующий этап – продажа для всех остальных болельщиков и любителей футбола. С учетом вместимости стадиона будет широкая ценовая категория.



- Реализация билетов будет также, как в и прошлых сезонах, пакетами на три матча?

- Да, реализация будет пакетами. Но, как и в прошлом году, мы готовы идти на встречу, когда люди приезжают из других городов. Пока все же концепция такая, что будем продавать пакетами. То есть количество билетов на все матчи будет в равном количестве. Повторюсь: мы пока в процессе проработки этого вопроса. Лучше семь раз отмерить и один раз отрезать. (Андрей Сизякин)

ЦСКА выступит в группе G, где встретится с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень. В стартовом матче турнира армейцы в гостях сыграют против "Виктории" 19 сентября, начало - 22.00 по московскому времени.

Расписание домашних матчей ЦСКА в Лиге чемпионов

2 октября. ЦСКА – "Реал". Начало – 22.00 по московскому времени

7 ноября. ЦСКА – "Рома". Начало – 20.55.

27 ноября. ЦСКА – "Виктория". Начало – 20.55.

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