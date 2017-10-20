УЕФА объявит о наказании "Спартака" в понедельник?

УЕФА объявит решение по делу, связанному с расистским поведением болельщиков "Спартака" в матче юношеской Лиги УЕФА с "Ливерпулем" (2:1), сегодня или в начале следующей недели, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Игра состоялась в Москве 26 сентября. Рассмотрение дела состоялось в четверг. Любые возможные санкции могут коснуться только юношеской команды "Спартака".

Напомним, что "Ливерпуль" после матча со "Спартаком" подал жалобу в УЕФА на то, что 18-летний форвард команды Бобби Адеканье подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых.

УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" за расизм в матче Юношеской лиги с "Ливерпулем"// Юрист: "Спартак" за расизм в Юношеской лиге УЕФА могут наказать матчем без зрителей"