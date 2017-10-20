11:44 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА объявит о наказании "Спартака" в понедельник?


 
26 сентября. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; - 2:1. Красно-белые победили своего соперника в юношеской Лиге чемпионов.Расистские кричалки фанатов "Спартака". Что теперь ему грозит?

 

УЕФА объявит решение по делу, связанному с расистским поведением болельщиков "Спартака" в матче юношеской Лиги УЕФА с "Ливерпулем" (2:1), сегодня или в начале следующей недели, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. 

Игра состоялась в Москве 26 сентября. Рассмотрение дела состоялось в четверг. Любые возможные санкции могут коснуться только юношеской команды "Спартака".

Напомним, что "Ливерпуль" после матча со "Спартаком" подал жалобу в УЕФА на то, что 18-летний форвард команды Бобби Адеканье подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых.

 

УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" за расизм в матче Юношеской лиги с "Ливерпулем"// Юрист: "Спартак" за расизм в Юношеской лиге УЕФА могут наказать матчем без зрителей"

 

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http://tass.ru/sport/4662906

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