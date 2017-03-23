17:44 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА не видит проблем у стадиона в Киеве, который должен принять финал Лиги чемпионов-2018

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Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти сообщил, что организация не испытывает беспокойства относительно проблем Олимпийского стадиона в Киеве, который в следующем году должен принять финал Лиги чемпионов. Олимпийский стадион рассчитан на 70 тысяч зрителей, а с 2012 года является домашней ареной для киевского "Динамо".

– Мы находимся в постоянном контакте, и я не вижу в этой ситуации каких-то особых проблем, – приводит ТАСС слова Маркетти. – Думаю, что нет причин для беспокойства относительно этого финала.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4120316

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