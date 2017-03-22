15:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА не отстранял Айтекина за судейство в матче "Барселона" - "ПСЖ"

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Глава УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию о том, что главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" Дениз Айтекин был отстранен от работы. После игры старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина уже раскритиковал немецкого судью за работу в минувшем поединке. Отмечается, что к Айтекину возникли вопросы по двум назначенным пенальти в ворота "ПСЖ", а также не назначенному в ворота "Барселоны" за фол защитника Хавьера Маскерано на полузащитнике Анхеле Ди Марии.

- Мы не отстраняли рефери, эта информация появлялась исключительно в прессе, - цитирует ТАСС Чеферина. - Мы можем обсудить какой-то момент, если что-то идет не так, но об отстранении речи не шло. Отстранить арбитра за какую-либо ошибку - это то же самое, что дисквалифицировать игрока за нереализованный пенальти. Арбитры подвергаются жесткой критике, так было всегда.

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