УЕФА не опасается за обеспечение безопасности во время матчей "Спартак" - "Ливерпуль", ЦСКА - "МЮ"

УЕФА контактирует с российскими и английскими властями в преддверии матчей группового турнира Лиги чемпионов, в котором "Спартак" сыграет с "Ливерпулем", а ЦСКА - с "Манчестер Юнайтед". В организации убеждены, что принимающие стороны справятся с обеспечением безопасности в дни очных встреч.

26 сентября "Спартак" в Москве примет "Ливерпуль", а 27 сентября ЦСКА в российской столице встретится с "Манчестер Юнайтед. 5 декабря в Манчестере состоится ответная встреча между "МЮ" и ЦСКА, а 6 декабря "Ливерпуль" дома сыграет со "Спартаком".

- Мы находимся в тесном контакте с местными властями (как России, так и Англии. - Прим. "СЭ") и полны уверенности, что будут предприняты все меры безопасности, чтобы обеспечить безопасную атмосферу во время матчей, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы УЕФА.

Ранее издание AS сообщило, что в УЕФА обеспокоены возможными беспорядками на играх с участием российских и английских клубов.