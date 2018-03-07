УЕФА не нашел доказательств по делу игрока молодежки "Спартака" Миронова, которого обвиняли в расизме

УЕФА провел расследование дисциплинарного дела в отношении игрока молодежной команды "Спартака" Леонида Миронова, сообщает пресс-служба союза. Организация открыла дело на Миронова по подозрению в расистском поведении во время матча Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем" (0:2), который прошел 6 декабря.
Ранее сообщалось, что после встречи игрок "красных" Риан Брюстер сообщил главному арбитру встречи Мухаммеду Аль-Хакиму, что один из футболистов спартаковцев позволил себе высказывания расистского характера. После матча футболисты команды не стали обмениваться традиционными рукопожатиями.
За подобные нарушения предусматривает наказание дисквалификацией как минимум на 10 матчей, или на определенный период времени. Также на нарушившего регламент могут налагаться любые другие соответствующие санкции.
Отмечается, УЕФА не удалось найти каких-либо доказательств, подтверждающих претензии английского клуба. Инспектор встречи выслушал по пять игроков от обеих команд, а также двух должностных лиц матча, которые находились в непосредственной близости от предполагаемого инцидента. Никто из них не слышал никаких дискриминационных высказываний.
Тренер юношей "Спартака": "Расизм Миронова?
Леонид абсолютно неконфликтный футболист" //
Капитан "Спартака" может быть дисквалифицирован на 10 игр из-за расизма //
Защитник "Спартака" отверг обвинения в расизме
pahom-17
чисто предвзятое отношение Брюстера...очевидно ему было сказано как и бывает во время небольших стычек, но он воспринял, как расистское...это еще и обусловлено тем, что там, на Западе, им внушают, что в России сплошь и рядом расисты..так что любое высказывание , именно любое, воспринимается именно по цвету кожи...к слову сказать чернокожие спортсмены и не только, считают себя ущемленными и что общество должно кругом им потворствовать, хотя сами далеко не ангелы...( приходилось с ними работать и общаться)
19:08
staerswimmer23
Dr.Nevr это сарказм, на фоне ОИ в Корее
17:15
Dr.Nevr
shpasic,я считаю, что ты серийный маньяк...Если ты не маньяк то докажи, если не можешь доказать, то тебя должны посадить в тюрьму....
16:30
Millwall82
Так вот кто заряжал в адрес Гильерме.
16:06
shpasic
в смысле - не нашёл доказательств? это игрок Спартака должен был доказывать, что он никого не оскорблял. если не доказал - значит, дисква.
14:36
Jean4
Получается даже "товарищи" по команде ничего не слышали, значит действительно все выдумка.
14:14