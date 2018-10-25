18:29 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА не накажет "Локомотив" за несвоевременный приезд на матч Лиги чемпионов

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УЕФА не станет наказывать "Локомотив" за несвоевременный приезд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту" (1:3), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Красно-зеленые попали в пробку в центре Москвы и были вынуждены добираться до стадиона "РЖД Арена" на МЦК.

Команда прибыла на матч за 55 минут до его начала, а согласно регламенту УЕФА, она должна была приехать не позднее чем за 1 час 15 минут до встречи.

"Локомотив" после трех туров занимает последнее место в группе D. Команда не набрала ни одного очка.

Локомотив - Порту

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5721177

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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