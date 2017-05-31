УЕФА не будет переносить 1/4 финала и полуфиналы Лиги чемпионов на выходные

Представители УЕФА заявили, что не планируют переносить матчи 1/4 финала и полуфинала Лиги чемпионов на выходные дни, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что федерация может пойти на такой шаг с 2021 года, чтобы увеличить доходы от трансляций в США и Азии.

– УЕФА не планирует проводить четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов по выходным. Только финал проводится, и будет проводиться в выходной день, – цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.

Напомним, что в субботу, 3 июня, в Кардиффе состоится финальный матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом".