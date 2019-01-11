УЕФА назвал состав сборной 2018 года по версии болельщиков

УЕФА обнародовал список футболистов, которые вошли в символическую сборную 2018 года по версии болельщиков.

Он определялся посредством интернет-голосования поклонников футбола, которое велось с середины декабря на сайте организации. В опросе приняло участие более 1,8 миллиона человек.

Сборная 2018 года: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль"), Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич (все – "Реал"), Н’Голо Канте, Эден Азар (оба – "Челси"), Кильян Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал" / "Ювентус").