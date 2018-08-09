УЕФА назвал номинантов на звание лучших игроков Лиги чемпионов-2017/18

УЕФА объявил списки номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего в Лиге чемпионов по итогам сезона-2017/18. Победители станут известны 30 августа на жеребьевке группового этапа нового сезона главного еврокубкового турнира.

Списки номинантов выглядят следующим образом:

вратарь: Алиссон ("Рома" - *), Кейлор Навас ("Реал"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус" - *);

защитник: Рафаэль Варан, Марселу, Серхио Рамос (все – "Реал");

полузащитник: Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити");

нападающий: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал" - *).

* – указаны клубы, за которые игроки выступали в прошлом сезоне.

НОМИНАНТЫ: Лучший вратарь сезона 2017/18 в #ЛигаЧемпионов



⭐️ Алиссон

⭐️ Кейлор Навас

⭐️ Джанлуиджи Буффон



🗓️ Награды УЕФА будут вручены 30 августа на жеребьевке группового этапа 🏆#UEFAawards pic.twitter.com/nafxjDNYWx – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 августа 2018 г.

НОМИНАНТЫ: Лучший защитник сезона 2017/18 в #ЛигаЧемпионов



⭐️ Рафаэль Варан

⭐️ Марсело

⭐️ Серхио Рамос



🗓️ Награды УЕФА будут вручены 30 августа на жеребьевке группового этапа 🏆 #UEFAawards pic.twitter.com/zdWVB67ifF – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 августа 2018 г.

НОМИНАНТЫ: Лучший полузащитник сезона 2017/18 в #ЛигаЧемпионов



⭐️ Лука Модрич

⭐️ Кевин де Брейне

⭐️ Тони Кроос



🗓️ Награды УЕФА будут вручены 30 августа на жеребьевке группового этапа 🏆#UEFAawards pic.twitter.com/4bUkfVFJsm – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 августа 2018 г.