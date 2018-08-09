УЕФА назвал номинантов на звание лучших игроков Лиги чемпионов-2017/18

УЕФА объявил списки номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего в Лиге чемпионов по итогам сезона-2017/18. Победители станут известны 30 августа на жеребьевке группового этапа нового сезона главного еврокубкового турнира.
Списки номинантов выглядят следующим образом:
вратарь: Алиссон ("Рома" - *), Кейлор Навас ("Реал"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус" - *);
защитник: Рафаэль Варан, Марселу, Серхио Рамос (все – "Реал");
полузащитник: Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити");
нападающий: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал" - *).
* – указаны клубы, за которые игроки выступали в прошлом сезоне.
НОМИНАНТЫ: Лучший вратарь сезона 2017/18 в #ЛигаЧемпионов– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 августа 2018 г.
⭐️ Алиссон
⭐️ Кейлор Навас
⭐️ Джанлуиджи Буффон
🗓️ Награды УЕФА будут вручены 30 августа на жеребьевке группового этапа 🏆#UEFAawards pic.twitter.com/nafxjDNYWx
НОМИНАНТЫ: Лучший защитник сезона 2017/18 в #ЛигаЧемпионов– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 августа 2018 г.
⭐️ Рафаэль Варан
⭐️ Марсело
⭐️ Серхио Рамос
🗓️ Награды УЕФА будут вручены 30 августа на жеребьевке группового этапа 🏆 #UEFAawards pic.twitter.com/zdWVB67ifF
НОМИНАНТЫ: Лучший полузащитник сезона 2017/18 в #ЛигаЧемпионов– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 августа 2018 г.
⭐️ Лука Модрич
⭐️ Кевин де Брейне
⭐️ Тони Кроос
🗓️ Награды УЕФА будут вручены 30 августа на жеребьевке группового этапа 🏆#UEFAawards pic.twitter.com/4bUkfVFJsm
НОМИНАНТЫ: Лучший нападающий сезона 2017/18 в #ЛигаЧемпионов– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 августа 2018 г.
⭐️ Криштиану Роналду
⭐️ Мохамед Салах
⭐️ Лионель Месси
🗓️ Награды УЕФА будут вручены 30 августа на жеребьевке группового этапа 🏆#UEFAawards pic.twitter.com/eHBG5mH062
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Сити
- Рома
- Ливерпуль
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- Тони Кроос
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- Алиссон