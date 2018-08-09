16:22 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА назвал номинантов на звание лучших игроков Лиги чемпионов-2017/18


УЕФА объявил списки номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего в Лиге чемпионов по итогам сезона-2017/18. Победители станут известны 30 августа на жеребьевке группового этапа нового сезона главного еврокубкового турнира.

Списки номинантов выглядят следующим образом:

вратарь: Алиссон ("Рома" - *), Кейлор Навас ("Реал"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус" - *);
защитник: Рафаэль Варан, Марселу, Серхио Рамос (все – "Реал");
полузащитник: Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити");
нападающий: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал" - *).

* – указаны клубы, за которые игроки выступали в прошлом сезоне.

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