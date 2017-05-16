УЕФА напомнил о "Спартаке" в Лиге чемпионов

На официальной странице в Твиттере Лиги чемпионов была опубликована фотография стартового состава "Спартака" на матч в рамках розыгрыша турнира сезона-2012/13 против "Бенфики". Красно-белые одержали над португальцами победу со счетом 2:1 благодаря голам полузащитника Рафаэла Кариоки, а также автоголу защитника Жардела.

Тем не менее в том розыгрыше турнира "Спартак" занял последнее место в квартете с "Бенфикой", а также "Барселоной" и "Селтиком".

Напомним, что с тех пор москвичи не становились участниками в Лиге чемпионов. В сезоне-2017/18 "Спартак" вновь выступит на групповой стадии турнира в ранге чемпиона России.