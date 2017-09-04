УЕФА наказал "Риеку" за поведение болельщиков в матче с "Олимпиакосом"

Комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА рассмотрел эпизоды матча 4-го отборочного раунде Лиги чемпионов между "Риекой" и "Олимпиакосом" (0:1), который состоялся 22 августа в Хорватии. Болельщики хозяев использовали пиротехнику и проявили дискриминационное поведение.

За это "Риека" наказана частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче, а также штрафом в размере 21 тысячи евро. Так, на поединке группового турнира Лиги Европы против АЕК будет закрыта северная трибуна стадиона хорватов.