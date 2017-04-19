УЕФА: начало матча "Монако" - "Боруссия" отложено на пять минут

Старт ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Монако" и дортмундской "Боруссией" отложен на 5 минут, информирует пресс-служба УЕФА. Как информируют СМИ, причиной послужили полицейские, которые по неизвестной причине остановили автобус с футболистами дортмундского клуба перед отъездом из отеля.

Напомним, что перед первой игрой команд в Дортмунде у автобуса "Боруссии" прогремел взрыв, который немецкая полиция квалифицировала как теракт. Пострадал испанский защитник Марк Бартра, который был прооперирован тем же вечером. Встреча была перенесена на следующий день.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Монако" - "Боруссия" пройдет сегодня на "Луи II", и начнется в 21.50 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Первый матч закончился победой "Монако" со счетом 3:2.