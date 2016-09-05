12:27 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА может увеличить доход до 3,2 миллиарда евро

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УЕФА планирует увеличить годовой доход до 3,2 миллиарда евро в сезоне-2018/19, информирует Kicker. Это должно произойти вследствие изменения формата Лиги чемпионов и времени начала матчей. Доходы УЕФА за прошедший сезон составили 2,35 миллиарда.

Кроме того, разработана новая модель распределения маркетинговых доходов. Она будет выгодна прежде всего представителям топ-чемпионатов.

Напомним, что 6 августа исполком УЕФА принял ряд изменений в принцип отбора в еврокубковые турниры на сезоны-2018/19, 2019/20 и 2020/21. По новым правилам по четыре сильнейших клуба из четырех сильнейших (по рейтингу) чемпионатов будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов.

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