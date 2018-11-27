УЕФА может снять запрет на проведение матчей на Северном Кавказе

Представитель Департамента безопасности УЕФА Фернанд Меез посетил Чечню, сообщает пресс-служба правительства республики. Отмечается, что его визит может быть связан с возможным снятием запрета на проведение игр еврокубков на территории Северного Кавказа.

"Представитель УЕФА встретился с представителями руководства и службы безопасности "Ахмата", стадиона "Ахмат-Арена", правоохранительных органов региона, оценил обстановку в Чеченской Республике.

Фернанд Меез также побывал в Дагестане, где провел совещание с представителями руководства и службы безопасности "Анжи", стадиона "Анжи-Арена", МВД республики и города Каспийска, а также оценил обстановку на улицах городов и посетил матч местного клуба с "Рубином".

По итогам визита инспектор должен подготовить доклад, на основании которого УЕФА примет решение о снятии запрета на проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа", – говорится в сообщении.

УЕФА в 2012 году наложил запрет на проведение еврокубков на Северном Кавказе из-за угрозы терактов.